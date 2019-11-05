Суд перенес рассмотрение апелляции «минера» моста Метро в Киеве

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы по делу Алексея Белька - ветерана боевых действий на Донбассе, который в сентябре заблокировал движение моста Метро и угрожал взорвать его. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на прокуратуру Киева.



Заседание перенесли на 11 часов 14 ноября из-за пребывания судьи в отпуске.



Адвокат подозреваемого Маси Найем напомнил, что жалобу до сих пор не рассмотрели несмотря на то, что вскоре истекает срок меры пресечения.

20 сентября Днепровский райсуд арестовал Белько на 60 дней с возможностью внесения 288,1 тысячи гривен залога. Таким образом, суд отказал нардепу Яне Зинкевич и главе МВД Арсену Авакову взять атошника на поруки.

Однако залог за него так и не был внесен.



Изначально действия Алексея Белько на мосту Метро в Киеве полиция квалифицировала как особо тяжкую статью в части подготовки к теракту. Однако на следующий день после его задержания мужчине объявили о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан (ч.2 ст.259 УК Украины) и злостном хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).