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В «Слуге народа» заявили, что нужна реальная защита украинского языка, «а не бумажные отчеты»

05 ноября 2019, 16:09

В «Слуге народа» заявили, что нужна реальная защита украинского языка, «а не бумажные отчеты»

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» должен исполняться. Об этом в интервью каналу ICTV заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев.

«Мы неоднократно говорили, что закон есть, он принят, должен быть выполнен, но не на бумаге. Нужна действительно работа по развитию украинского языка, защите украинского языка, стимулированию употребления украинского языка, а не бумажные отчеты», - сказал он.

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25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке. На тот момент избранный президент Владимир Зеленский обещал, что после инаугурации будет проведен тщательный анализ закона.

Закон вступил в силу 16 июля.

ТЕМЫ

Прочее
украинский язык языковой закон
Организации
Слуга народа

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