Гончарук отрицает приостановку сотрудничества с МВФ

Премьер-министр Алексей Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с Международным валютным фондом до взыскания средств с бывших акционеров Приватбанка. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают «Українські Новини».



«Я каждый день встречаю в СМИ манипуляторные истории, как будто кто-то заморозил программу. Это не отвечает действительности. У нас рабочий процесс», — сказал премьер.



При этом он напомнил, что процесс по взысканию средств с бывших собственников Приватбанка продолжается.



«Слухи, что программа заморожена — слухи, которым не надо верить», — подчеркнул Гончарук.



Ранее в СМИ появилась информация, что МВФ якобы отложил финансовую помощь для Украины.