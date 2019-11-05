В «ДНР» задумались над платежной системой, которая не попадает под санкции

Подконтрольная группировке «ДНР» территория нуждается в платежной системе, которая не попадает под санкции. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24».



«Нам нужно думать о платежной системе, которая не подвержена политическим санкциям и при этом четко взаимодействует с платежными инструментами на территории Российской Федерации», — отметил он.



Также Пушилин заявил, что «неплохим вариантом» является создание свободной экономической зоны. «Когда действительно инвесторы будут понимать, в чем преимущество ведения бизнеса с Донбассом», — подчеркнул он. При этом Пушилин добавил, что «здесь работы немало».



Ранее в «ДНР» допустили открытие исламского банка.

На подконтрольной «ДНР» территории работает только местный «Центральный республиканский банк», который был образован на базе «национализированных» отделений украинских банков. Торговлю с Россией «ДНР» ведет через самопровозглащенню Южную Осетию. РФ признала Южную Осетию, а та, в свою очередь, признала «ДНР».