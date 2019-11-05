Зеленский поручил Минобороны создать Военную полицию

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны создать Военную полицию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



В частности, министру обороны Андрею Загороднюку поручено до 31 декабря внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Также будет создан новый правоохранительный орган — Военная полиция.



В рамках встречи с руководством Верховной Рады и правительством Зеленский также отметил необходимость в создании до конца года объединенного реестра ветеранов.