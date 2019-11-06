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Суд отказал в компенсации женщине, которая побывала в плену «ДНР»

06 ноября 2019, 09:51

Суд отказал в компенсации женщине, которая побывала в плену «ДНР»

Донецкий апелляционный суд в Бахмуте отказал в выплате компенсации Ольге Политовой, которая побывала в плену группировки «ДНР». Об этом сообщает телеканал «UA:Донбасс».

До конфликта на Донбассе она жила и работала в Донецке, а после начала боевых действий перевелась в больницу в поселке Очеретино на подконтрольной властям территории. Чтобы попасть на работу Политова была вынуждена ежедневно пересекать блокпосты.

В ноябре 2015-го на блокпосте «ДНР» у женщины нашли взрывчатку. По словам Политовой, она перевозила взрывчатку украинским военным. Она отказывается говорить, кто ей это поручил, ссылаясь на опасность.

Боевики посадили Политову в тюрьму в Донецке. В декабре 2017-го она вышла на свободу в рамках масштабного обмена. Женщина возобновилась в больнице в Очеретино, но работать, по словам Политовой, там было нелегко. Она полагает, что среди коллег были люди, которые «сдали» ее боевикам. Одна из врачей сказала ей: «Мы вам взрывчатку не давали, мы вам выплачивать зарплату не будем».

Политова обратилась к руководству с заявлением о выдаче зарплаты за время пребывания в плену. По ее подсчетам, это около 186 тысяч гривен. Однако в больнице ей на время нахождения в донецкой тюрьме оформили отпуск без права на выплаты. По словам женщины, также в больнице прибегли к подделке документов.

Политова обратилась суд. В июне этого года ее иск удовлетворил суд первой инстанции, но больница подала апелляцию, которую в итоге выиграла.

Главврач больницы Роман Билых сказал телеканалу, что позиция больницы такова: «Медицинский работник и взрывчатка — это не история, которая соответствует задачам медработника». «Почему я должен сейчас недоплачивать врачам, а выплатить компенсацию Ольге Филипповне, я не совсем понимаю», — подчеркнул он.

Адвокат Политовой Владимир Петренко сообщил, что готовит кассацию для обжалования решения апелляционной инстанции. На этой стадии решение по делу женщины примет Верховный суд Украины.

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