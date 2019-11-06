ОБСЕ видела неразорвавшийся боеприпас в жилом квартале Донецке и повреждения в Гольмовском

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировала новый неразорвавшийся боеприпас в жилом квартале Донецка и повреждения квартиры из-за обстрела в неподконтрольном правительству пгт Гольмовский. Об этом сообщается в отчете миссии.



4 ноября команда СММ впервые видела неразорвавшийся боеприпас на автодороге в жилом квартале микрорайона Трудовские Петровского района города Донецка. По оценке миссии - остатки разорвавшейся ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО, «Град», неустановленного типа).



В пгт Гольмовский на улице Больничной, 16 наблюдатели обнаружили повреждения в квартире на первом этаже



«Наблюдатели видели пробоину в кухонном окне, выходящем на северо-восток, а также множество осколочных повреждений, в том числе отверстия в вышеупомянутой оконной раме и на плитке рядом с кухонной раковиной. Они также видели осколочные повреждения, в частности 2 отверстия на северо-восточной оконной раме балкона», - говорится в отчете.



По оценке СММ, все повреждения были нанесены ранее вследствие разрыва снаряда из системы вооружения неустановленного типа. Патруль миссии не смог определить направление огня.

11 июня 5 соседей по-отдельности рассказали ОБСЕ, что обстрел вблизи упомянутого выше здания произошел утром 9 июня.