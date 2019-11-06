Депутат ОПЗЖ заявила, что ее не пустили в прифронтовой поселок. Пограничники говорят: нужен пропуск

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что ее не пустили в прифронтовой поселок Зайцево Донецкой области. В эфире телеканала «112 Украина» она заявила, что приехала туда для встречи с местными жителями, но пограничники отказали ей в пропуске через блокпост.



Помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев в комментарии «Новостям Донбасса» отметил, что Королевская отправлялась на территорию, для пребывания на которой нужен пропуск, подписанный командующим операции Объединенных сил. «У нее такого пропуска нет», — пояснил Заруднев. Он уточнил, что депутат хотела попасть на подконтрольную украинским властям территорию, но на которой действует особый порядок пребывания.



Это также подтвердил глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин. «Я предупредил помощников Королевской, которые со мной связывались, что нужно получить пропуски, потому что такая территория — маленькая часть Майорска (район Зайцево — прим.), на которой для неместных действуют ограничения по передвижению», — сказал он в комментарии «Новостям Донбасса».



Веселкин полагает, что Королевская пошла на пересечение блокпоста без пропуска умышленно — для создания скандала в медиа.

Зайцево — поселок на окраине неподконтрольной украинским властям Горловки. Часть Зайцево находится под контролем группировки «ДНР».