«Буду ездить, куда захочу». MARUV объяснила получение премии от «MTV Россия»

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) прокомментировала свою победу в номинации от телеканала «MTV Россия» в рамках международной пермии MTV Europe Music Awards.



«Мне надоел этот бесполезный срач и перекручивание фактов в СМИ! Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации Лучший артист по версии MTV Russia. Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью!» — написала MARUV у себя в Facebook.



Она подчеркнула, что эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству. «В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году я. MTV Russia — это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется», — отметила певица.



MARUV добавила, что на «MTV Россия» «ротируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ», а на красной дорожке премии «обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала ее под украинским флагом».



«А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями! И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и своё творчество, поэтому fu*k off!» — резюмировала она.

Телеканал «MTV Россия» с 2017 года позиционирует название номинации как «Лучший исполнитель по версии MTV Россия», а не «Лучший российский исполнитель». При этом на сайте международной премии MTV Europe Music Awards номинация до сих пор указана как «Best Russian Act» (Лучший российский исполнитель), из-за чего происходят разные трактовки в СМИ.