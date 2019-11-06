В Краматорске полиция обнаружила экс-боевика, который скрывался пять лет

Оперативники Краматорского отдела полиции обнаружили местного жителя, который был в составе незаконных вооруженных формирований во время оккупации города. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области.



«Данную информацию подтвердил и брат фигуранта, который в свою очередь добровольно пришел в полицию и рассказал о своей незаконное участие в НЗФ «ДНР». Мужчина пояснил, что сам пригласил своего младшего брата вступить в ряды боевиков, а тот согласился», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, мужчина сначала нес службу на блокпосте, который был расположен в районе Станкострой города Краматорск. Там он занимался проверкой паспортов и других документов граждан, а также проверкой транспорта.



«После начала активной фазы боевых действий испугался за свою жизнь и бежал из города. Все это время мужчина тщательно скрывал свою причастность к незаконным вооруженным формированиям», - отметили в полиции.



В отношении мужчины начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности».