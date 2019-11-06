В Украине планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции

В Украине планируют ввести ответственность журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на парламентских слушаниях о безопасности журналистов, передает «Громадське».



По его словам, в законодательство планируется ввести понятие «манипулирование общественным мнением» и его критериев.



Бородянский отметил, что за совершение манипулирования общественным сознанием и заказ такого манипулирования могут ввести как административную, так и уголовную ответственность.



«В последнее время у меня происходит многие дискуссий о свободе слова и грани между ее защитой и манипуляциями. Да, мы понимаем и знаем, что эта грань очень тонкая, и я понимаю, что важнейшая задача государства - выстроить этот баланс между защитой своего информационного пространства и защитой свободы слова. Именно поэтому защита журналистов и ответственность за искажение общественного мнения - это неразрывные части», - сказал Бородянский.



В то же время он подчеркнул, что в первую очередь власти - обеспечить защиту журналистов и гарантировать условия, при которых они могут честно и профессионально выполнять свою работу.



Министр также считает, что должна быть усилена ответственность за обнародование данных журналистов. Соответствующие изменения, по его словам, планируется внести в законодательство.