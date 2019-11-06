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Правительство запретило ввоз в Украину старых железнодорожных вагонов из РФ

06 ноября 2019, 16:07

Правительство запретило ввоз в Украину старых железнодорожных вагонов из РФ

Правительство приняло решение о запрете ввоза в Украину старых железнодорожных вагонов из Российской Федерации. Запрет вводится в действие с 20 ноября. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

«Мы приняли решение о запрете ввоза в Украину старых железнодорожных вагонов из Российской Федерации. Сейчас этот запрет установлен с 1 марта, мы считаем, что это нужно сделать раньше. Поэтому вводим этот запрет с 20 ноября. Это избавит нас от значительной часть хлама, который едет к нам, и потом, эксплуатируясь на наших железнодорожных путях, создает опасность людям», - сказал Гончарук.

Ранее секретарь Нацкомитета по промышленному развитию Елена Салихова заявила, что после отсрочки до 1 марта 2020 года введения запрета на ввоз в Украину импорт б/у вагонов из России вырос в 4 раза. При этом сократились заказы для украинских вагоностроителей.

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