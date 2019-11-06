СБУ: В аэропорту «Борисполь» блокирован канал контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетов

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала контрабанду в Россию через международный аэропорт «Борисполь» комплектующих к военным самолетам. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовала контрабандные поставки группировка из шести активных участников, имеющих право постоянного проживания на территории РФ», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, задержанные нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности Су-27 и ТУ-22, состоящих на вооружении военно-воздушных сил РФ.



«Заказчиками поставок были дельцы из России, которые действовали в интересах минобороны страны-агрессора. Запчасти контрабандисты отправляли заказчикам через третьи страны, оттуда их сообщники переадресовывали грузы в РФ», – говорится в сообщении.



В ходе спецоперации в зоне деятельности таможенного поста аэропорта «Борисполь» сотрудники СБУ задержали партию товаров военного назначения, в частности вычислители дистанционного управления, входящие в состав систем управления самолетов СУ-27, которые злоумышленники планировали незаконно вывезти из Украины.



Во время следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Харькове правоохранители изъяли агрегаты и узлы с комплектующими к боевым самолетам, подготовленные для контрабандного вывоза.



«Также обнаружены, в частности электронная переписка с заказчиками из РФ, комплекты таможенной и технической документации, доказывающие проведение сделки. В ходе обысков организатор сделки пытался применить нарезное огнестрельное оружие для противодействия сотрудникам спецслужб», - отметили в спецслужбе.



Решается вопрос о сообщение участникам группировки о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.