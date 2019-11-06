ВСУ готовы начать разведение сил у Петровского 8 ноября

Украинская сторона готовится приступить к разведению вооруженных сил вблизи Петровского 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, в случае соблюдения семидневного режима «тишины» 8 ноября ожидается начать практические мероприятия по разведению на участке Богдановка — Петровское в Донецкой области.



Ранее в группировке «ДНР» объявили о готовности начать разведение 9 ноября.

Петровское — третий пилотный участок разведения, согласованный Трехсторонней контактной группой в сентябре 2016 года.



Попытка разведения сил у Петровского, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения семидневного режима прекращения огняУкраинская сторона заявила о новой дате отвода войск — 8 ноября. Группировка «ДНР» назвала отстрочку «провокацией», так как не считает, что для начала раведения нужно соблюдать недельный режим «тишины».