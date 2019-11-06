Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 6 ноября.

Политика



В партии «Слуга народа» заявили, что нардеп и советник секретаря СНБО Максим Ткаченко не имел в виду членов группировок «ДНР/ЛНР», говоря о привлечении специалистов из неподконтрольных территорий к формированию местной власти на Донбассе.



Права человека



Донецкий апелляционный суд в Бахмуте отказал в выплате компенсации Ольге Политовой, которая побывала в плену «ДНР».



Боевые действия



Украинская сторона готовится начать разведение сил в районе Петровского 8 ноября. В то же время, «ДНР» объявила о готовности начать отвод сил на этом участке 9 ноября.



Общество



В «МЧС ДНР» анонсировали прибытие 90-го по счету российского «гумконвоя».



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