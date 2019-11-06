«Шахтер» вырвал ничью с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов. Два мяча забили в конце

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч в Загребе завершился со счетом 3:3.



На 13-й минуте «Шахтер» вышел вперед благодаря голу Алана Патрика. «Динамо» сравняло счет на 25-й минуте.



Исход матча решился в последние 10 минут. «Динамо» забило два мяча и вело со счетом 3:1. На третьей добавленной минуте Мораес сократил отставание. Потом вратарь Андрей Пятов прибежал на розыгрыш углового в чужую штрафную и заработал пенальти для «Шахтера». Одиннадцатиметровый реализовал вышедший на замену дебютант турнира Тете.

НЕВЕРОЯТНО! КАКАЯ ИГРА!



Ничья 3:3 в Загребе. Продолжаем борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. #ДинамоЗШахтер



Билеты на следующий поединок с киевским «Динамо» 10 ноября в Харькове: https://t.co/jm1c9JLPaX. pic.twitter.com/pjVoyxz3zy — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 6, 2019



Во втором матче группы «Аталанта» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 1:1.



«Шахтер» и «Динамо» набрали по 5 очков.



Следующий матч «Шахтер» проведет на выезде с лидером группы, «МанСити», 26 ноября.