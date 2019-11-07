Штаб ООС рассказал про обстрелы и ранения за минувшие сутки

За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четыре украинских

военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



По информации штаба, огонь открывался в районе Песок, Водяного, Тарамчука, Травневого, Зайцево, Крымского, Новотошковского, Луганского.



Отмечается, что с начала текущих суток боевики осуществили два обстрела.