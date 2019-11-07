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В Киеве взорвали Mercedes бизнесмена: один погибший, еще двое ранены

07 ноября 2019, 08:39

В Киеве взорвали Mercedes бизнесмена: один погибший, еще двое ранены

Пресс-служба полиции Киева Пресс-служба полиции Киева

В Киеве на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе взорвался автомобиль Mercedes: водитель машины погиб, еще два пассажира получили телесные ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские получили сообщение о взрыве автомобиля около 21:40. Также была повреждена машина, которая в момент взрыва была неподалеку.

«По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введена специальная полицейская операция», — отметили в полиции.

«Обозреватель» со ссылкой на источники в правоохранительных органаз пищет, что Mercedes принадлежал российско-украинскому бизнесмену, директору фармацевтической компании Игорю Сало. Именно на его жизнь было совершено покушение.

Полицейскому из полиции охраны, который находился в авто, взрывом оторвало голову. Сам Сало и его водитель остались живы, однако о их состоянии пока ничего не известно.

По предварительной информации, с автомобилем бизнесмена сравнялся мотоциклист и положил на крышу взрывное устройство. Mercedes был бронированный.

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