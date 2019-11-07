Беспилотник ОБСЕ обстреляли над неподконтрольной Луганщиной

5 ноября беспилотник Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу возле неподконтрольного правительству поселка Металлиста Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Управляя полетом БПЛА малого радиуса действия примерно в 3 км к юго-западу от Металлиста, команда Миссии слышала около 100 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 0,8-1 км к северо-западу», - говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, огонь был направлен на беспилотник, пролетавший над районами около 1,3 км к северо-западу от местоположения патруля.



Отмечается, что команда СММ благополучно приземлила аппарат и покинула этот район.