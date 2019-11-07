Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Беспилотник ОБСЕ обстреляли над неподконтрольной Луганщиной

07 ноября 2019, 11:49

Беспилотник ОБСЕ обстреляли над неподконтрольной Луганщиной

5 ноября беспилотник Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу возле неподконтрольного правительству поселка Металлиста Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Управляя полетом БПЛА малого радиуса действия примерно в 3 км к юго-западу от Металлиста, команда Миссии слышала около 100 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 0,8-1 км к северо-западу», - говорится в отчете.

По оценке наблюдателей, огонь был направлен на беспилотник, пролетавший над районами около 1,3 км к северо-западу от местоположения патруля.

Отмечается, что команда СММ благополучно приземлила аппарат и покинула этот район.

ТЕМЫ

Организации
ОБСЕ
Места
Луганская область
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:38
Штаб ООС и «ДНР» назвали разные даты разведения войск у Петровского
12:24
В Седово «полиция ДНР» нашла муляж бомбы
11:49
Беспилотник ОБСЕ обстреляли над неподконтрольной Луганщиной
09:41
«ДНР» и «ЛНР» получили из России четвертый «гумконвой» за месяц
21:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:35
«ДНР» предложила начать разведение войск у Петровского 9 ноября
11:20
ОБСЕ видела неразорвавшийся боеприпас в жилом квартале Донецке и повреждения в Гольмовском
10:39
В «ДНР» анонсировали прибытие еще одного «гумконвоя» из России
08:54
ОБСЕ увидела вооружение в жилых районах на Донбассе
21:30
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:30
В «ДНР» задумались над платежной системой, которая не попадает под санкции
09:19
Наблюдатели ОБСЕ видели повреждения дома в Ясиноватой из-за обстрела
20:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:27
В «ДНР» говорят о полумиллиардных долгах за квартплату в Донецке
17:25
ОБСЕ зафиксировала повреждения дома в неподконтрольной Александровке
все новости
15:19
Два депутата горсовета на Луганщине получили условный срок за организацию «референдума»
14:19
Макрон снова выступил за возобновление диалога с Россией
14:11
Порошенко снова не явился на допрос в ГБР. Сегодня он в Авдеевке
13:41
Полиция открыла дело из-за драки Ляшко с Герусом
12:53
В Минобороны сообщили о ранении украинского военного на Донбассе
12:38
Штаб ООС и «ДНР» назвали разные даты разведения войск у Петровского
12:24
В Седово «полиция ДНР» нашла муляж бомбы
12:13
Апелляционный суд не удовлетворил жалобу «Громадського» по делу против С14
11:49
Беспилотник ОБСЕ обстреляли над неподконтрольной Луганщиной
11:46
Ермак, Аваков и другие топ-чиновники сегодня выступят на КПВВ «Золотое»
11:28
Красный Крест отправил на Донбасс продуктовые наборы и мебель
11:25
СМИ: Россия не выдворяет обратно в Украину осужденных боевиков «ДНР»
10:49
В Госпогранслужбе сообщили, что КПВВ «Золотое» нужно дообустроить
10:29
У владельца телеканала «Прямой» проводят обыски
10:26
Счетная палата: МВОТ не реализовало ни одной из 10 инициатив по поддержке ветеранов и переселенцев
все новости
ВИДЕО
Ляшко и Герус подрались в аэропорту «Борисполь» ►
06 ноября, 22:13
Как живут семьи погибших в АТО ►
06 ноября, 15:28
У Золотого отвели войска. Что дальше? ►
06 ноября, 10:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция