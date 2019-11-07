Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Макрон снова выступил за возобновление диалога с Россией

07 ноября 2019, 14:19

Макрон снова выступил за возобновление диалога с Россией

Европа должна восстановить диалог с Россией, несмотря на недоверие со стороны стран Балтии и Польши. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist, передает ТАСС.

«Моя идея ни в коем случае не наивна», — приводит издание слова французского лидера, напоминая об обеспокоенности Польши и стран Балтии его встречами с президентом России Владимиром Путиным. По словам Макрона, Европа вынуждена будет попытаться найти общий язык со своим ближайшим соседом, однако, отказавшись от такого шага, европейцы «совершат большую ошибку».

The Economist, излагая речь президента без цитат, отмечает, что Макрон не призывал отказаться от антироссийских санкций, введенных из-за конфликта в Украине. Он указал на то, что процесс мирного урегулирования в Украине представляет собой долгосрочную стратегию, которая может растянуться на десятилетие.

Читайте также:

Путин не поедет к Макрону на торжества по случаю окончания Первой мировой

Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно выступал за поддержание и укрепление диалога с Россией, в том числе призывая не допустить ее дальнейшего сближения с Китаем. Выступая на совещании послов Франции 27 августа, спустя неделю после встречи с Владимиром Путиным, Макрон заявил о завершении эпохи западного доминирования в мире и выразил уверенность в том, что развитие партнерства с Россией необходимо для создания «новой архитектуры доверия и безопасности в Европе».

ТЕМЫ

Люди
Эмманюэль Макрон
Места
Франция

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:38
Штаб ООС и «ДНР» назвали разные даты разведения войск у Петровского
12:24
В Седово «полиция ДНР» нашла муляж бомбы
11:49
Беспилотник ОБСЕ обстреляли над неподконтрольной Луганщиной
09:41
«ДНР» и «ЛНР» получили из России четвертый «гумконвой» за месяц
21:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:35
«ДНР» предложила начать разведение войск у Петровского 9 ноября
11:20
ОБСЕ видела неразорвавшийся боеприпас в жилом квартале Донецке и повреждения в Гольмовском
10:39
В «ДНР» анонсировали прибытие еще одного «гумконвоя» из России
08:54
ОБСЕ увидела вооружение в жилых районах на Донбассе
21:30
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:30
В «ДНР» задумались над платежной системой, которая не попадает под санкции
09:19
Наблюдатели ОБСЕ видели повреждения дома в Ясиноватой из-за обстрела
20:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:27
В «ДНР» говорят о полумиллиардных долгах за квартплату в Донецке
17:25
ОБСЕ зафиксировала повреждения дома в неподконтрольной Александровке
все новости
15:19
Два депутата горсовета на Луганщине получили условный срок за организацию «референдума»
14:19
Макрон снова выступил за возобновление диалога с Россией
14:11
Порошенко снова не явился на допрос в ГБР. Сегодня он в Авдеевке
13:41
Полиция открыла дело из-за драки Ляшко с Герусом
12:53
В Минобороны сообщили о ранении украинского военного на Донбассе
12:38
Штаб ООС и «ДНР» назвали разные даты разведения войск у Петровского
12:24
В Седово «полиция ДНР» нашла муляж бомбы
12:13
Апелляционный суд не удовлетворил жалобу «Громадського» по делу против С14
11:49
Беспилотник ОБСЕ обстреляли над неподконтрольной Луганщиной
11:46
Ермак, Аваков и другие топ-чиновники сегодня выступят на КПВВ «Золотое»
11:28
Красный Крест отправил на Донбасс продуктовые наборы и мебель
11:25
СМИ: Россия не выдворяет обратно в Украину осужденных боевиков «ДНР»
10:49
В Госпогранслужбе сообщили, что КПВВ «Золотое» нужно дообустроить
10:29
У владельца телеканала «Прямой» проводят обыски
10:26
Счетная палата: МВОТ не реализовало ни одной из 10 инициатив по поддержке ветеранов и переселенцев
все новости
ВИДЕО
Ляшко и Герус подрались в аэропорту «Борисполь» ►
06 ноября, 22:13
Как живут семьи погибших в АТО ►
06 ноября, 15:28
У Золотого отвели войска. Что дальше? ►
06 ноября, 10:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция