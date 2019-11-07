Два депутата горсовета на Луганщине получили условный срок за организацию «референдума»

Попаснянский районный суд Луганской области приговорил двух депутатов Горского городского совета к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком за организацию и проведение «референдума» 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



«В судебном заседании прокурором доказано, что в мае 2014 года жительницы Горского Попаснянского района Луганской области дали добровольное согласие на участие в псевдореферендуме в качестве «главы» и «секретаря» так называемой «участковой избирательной комиссии», - говорится в сообщении.



По данным следствия, депутаты организовали и провели в помещении учебного заведения «референдум» по отделению Луганской области от территории Украины.



Исследовав доказательства стороны обвинения, учитывая признание указанными лицами своей вины и готовность активно содействовать раскрытию преступления и изобличению других соучастников, суд назначил обвиняемым наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.