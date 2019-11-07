Зеленский ветировал принятый Радой закон о проверках получателей субсидий

Президент Украины Владимир Зеленский вернул одобренный ранее Верховной Радой законопроект №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат без подписи, сопроводив своими предложениями. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.



Законопроект, принятый 17 ноября, возвращен с предложениями главы государства. При этом текст предложений отсутствует.



Согласно документу, государственным органам предлагали предоставить право проверять реальное материальное положение получателей субсидий и других вспомогательных выплат от государства.