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ВСУ готовы начать разведение у Петровского 8 ноября, подтвердил начальник Генштаба

07 ноября 2019, 16:40

ВСУ готовы начать разведение у Петровского 8 ноября, подтвердил начальник Генштаба

Украинская сторона начнет разведение сил и средств в районе Петровского Донецкой области в пятницу, 8 ноября, в 12:00. Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

«С завтрашнего дня мы уже готовы исполнять дальше условия по разведению. Это будет все зеркально. В 12:00 завтра будет заявление соответствующих руководителей о начале тех процессов [разведения]», — отметил он во время брифинга в Золотом.

На проведения разведения у Петровского надеются в Офисе президента Владимира Зеленского. «Надеемся, что разведение пройдет спокойно, и мы получим столь необходимый всем мир», — сказал помощник президента Андрей Ермак во время посещения района Петровского сегодня днем, передает пресс-служба ОП.

Он напомнил, что разведение сил на трех участках (Станица Луганская, Золотое, Петровское) было условием для встречи в «нормандском формате» на высшем уровне.

«Сегодня с нами приехали послы Великобритании, США, Франции, ФРГ для мониторинговой миссии в населенных пунктах Петровское и Золотое, чтобы они воочию увидели, как происходит разведение», — пояснил Ермак.

Попытка разведения сил у Петровского, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения семидневного режима прекращения огня. Украинская сторона заявила о новой дате отвода войск — 8 ноября. В свою очередь группировка «ДНР» заявила о готовности начать отвод войск 9 ноября.

ТЕМЫ

Люди
Руслан Хомчак
Прочее
Всу Разведение сторон
Места
Петровское

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