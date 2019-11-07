Полиция Мариуполя ищет ребенка, пропавшего на подконтрольной «ДНР» территории

Полиция ищет ребенка, пропавшего на подконтрольной «ДНР» территории. Об этом сообщает 0629 со ссылкой на Центральный отдел полиции Мариуполя.



«5 ноября в полицию Мариуполя обратилась Екатерина Шейко из с. Лосиновка (Черниговская область). Женщина заявила, что на оккупированной части Донецкой области находится ее 5-летний внук, которого она хотела бы вернуть назад», - говорится в сообщении.



Женщина рассказала, что ее дочь и внук 2016 года рождения Максима Захарченко уехал с матерью в Докучаевск, где жил с дедушкой и бабушкой. За это время связь оборвалась. Как выяснилось, за прошедшие три года мать, бабушка и дедушка умерли. Оккупационные власти отдали Максима в детский дом.



Екатерина Шейко поехала в Донецк возвращать внука, но там ей сказали, что его уже «усыновили граждане "ДНР"».



Женщина считает, что ее внук находится на подконтрольной боевикам территории незаконно и хочет вернуть ребенка на подконтрольную Украине территорию.



Полиция просит всех, кто знает точное местонахождения ребенка обратиться по телефону 0967972014 или 0955240304.