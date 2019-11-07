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Комитет Рады обратится к правоохранителям за данными о расследовании событий под Иловайском и Дебальцево

07 ноября 2019, 17:50

Комитет Рады обратится к правоохранителям за данными о расследовании событий под Иловайском и Дебальцево

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решил обратиться к правоохранительным органам о предоставлении информации о расследовании трагических событий под Иловайском и Дебальцево Донецкой области в 2014 и 2015 годах. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Комитет также решил оформить запрос о результатах работы временной следственной комиссии предыдущего созыва Верховной Рады по расследованию событий под Иловайском и Дебальцево.

Как отмечалось на заседании после изучения материалов, может быть рассмотрен вопрос о целесообразности продолжения работы ВСК или о создании новой комиссии.

29 августа 2014 года вблизи Иловайска российские войска расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, которые после достижения представителями армий двух стран соответствующей договоренности выходили из окруженного города по «зеленому коридору».

При указанных событиях, по информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, еще около восьми десятков считаются пропавшими без вести. Кроме того, Вооруженные силы Украины понесли потери в вооружении и военной технике на сумму почти 300 млн гривен.

Согласно информации Генштаба ВСУ, в боях за Иловайск в августе 2014г погибли 220 военнослужащих ВСУ, еще 40 пропали без вести, 13 бойцов по состоянию на 22 августа 2019 года все еще находились в плену у боевиков. При этом потери ВСУ непосредственно во время выхода по «зеленому коридору» 29 августа составили 129 погибших, 18 раненных, 22 пропавших без вести и 10 удерживаемых в заложниках (по состоянию на 29 августа 2014 года).

8 октября стало известно, что Главная военная прокуратура Украины дополнительно допросит всех должностных лиц, принимавших военно-политические решения, связанные с событиями в Иловайске.

10 октября Главная военная прокуратура сообщила, что проведет изъятие документов по Иловайской трагедии из Офиса президента.

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