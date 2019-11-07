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Зеленский: Никакой «серой зоны» на участках разведения нет. В Станице Луганской — Швейцария

07 ноября 2019, 19:50

Зеленский: Никакой «серой зоны» на участках разведения нет. В Станице Луганской — Швейцария

Президент Владимир Зеленский призвал не называть территории на участках разведения сил и средств на Донбассе «серой зоной».

«Наши войска готовы, наши военные молодцы, разведение прошло стопроцентно, безопасно, мы отошли на позиции подготовленные, обустроенные. Никакой "серой зоны", забудьте, пожалуйста, я хочу, чтобы все забыли. Давайте не называть так, никакой "серой зоны" там нет. Там безопасная ситуация, там находятся наши люди. Военные отошли, но там находятся представители полиции и Службы безопасности», — сказал он в интервью «Откровенно с президентом» за рулем автомобиля Tesla.

Зеленский напомнил, что произошло разведение войск в Станице Луганской, в Золотом, а точнее в Катериновке, «потому что Золотых пять [поселков], четыре Золотых мы контролируем как украинская армия, украинская власть, а в Золотом-5 находятся боевики», и должно состояться еще разведение в Петровском.

«В Станице Луганской мы сделали такой временный пешеходный мост, а сегодня уже заливается бетон и будет фундаментальный мост построен в Станице Луганской, там КПВВ, там свет, там Швейцария. <...> После разведения войск в Катериновке там ничего не произошло. Там нет совсем никаких выстрелов, и в Станице Луганской нет, и статистика такая, что где есть разведение — там огня нет. Что касается Петровского, то там поле, и нет никаких проблем с разведением, проблема только в сроках», — рассказал президент.

Зеленский также назвал фейком интерпретацию незаконной поездки депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева в неподконтрольное Украине Золотое-5 как якобы то, что он был «в том Золотом, которое контролируют украинские военные».

«Фейки, манипуляция, информационная война — раньше это была война российских СМИ, теперь это война еще и внутри нашей страны. Несмотря на то, что мы несколько раз встречались с представителями наших СМИ, некоторые из них не понимают, что они делают, мне так кажется. Потому что нет никакой капитуляции, мы не можем решить вопрос войны, прекратить войну, не разговаривая с людьми, как минимум в Нормандском процессе», — подчеркнул глава государства.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Разведение сторон
Места
Золотое Станица Луганская Петровское

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