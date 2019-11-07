Зеленский: В местах разведения войск прекратились обстрелы

Разведение сил на Донбассе обеспечивает соблюдение режима прекращения огня на участках отведения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



Он отметил, что разведение средств прописано в Минских соглашениях.



«Мы развели войска в Катериновке и ничего не произошло. И там совсем нет обстрелов. И в Станице Луганской тоже. И статистика такая: где есть разведение, там нет огня нет», — сказал Зеленский в выпуске «Откровенно с президентом».



«Что касается Петровского. Там поле и нет никаких проблем с разведением», — продолжил он.

Зеркальное разведение у Золотого началось 29 октября и завершилось 1 ноября. Сейчас там проходит разминирование и демонтаж укреплений.



В Станице Луганской войска отвели в июле, что открыло путь к строительству моста на КПВВ.