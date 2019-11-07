Зеленский рассказал, о чем будет говорить «нормандский формат»

Лидеры «нормандской четверки» во время личной встречи обсудят разведение на следующих участках, вопросы обмена пленными и выборы на Донбассе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



Он напомнил, что в последний раз «нормандский формат» собирался более трех лет назад.



Как отметил президент, данный формат «направлен на то, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к полному прекращению войны и возвращению наших территорий, и самому главному — возвращению наших пленных».



«А какой дальше план действий? Как дальше будет и в каких городах, городках или местах будет разведение, какой формат дальше обмена наших людей будет, в какие сроки? Какой формат может быть для местных выборов? Все эти вопросы нужно друг другу задавать и решать на Нормандской встрече», — сказал Зеленский в выпуске «Откровенно с президентом».



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