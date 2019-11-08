«ДНР»: Двое горняков погибли в «копанке»

Два человека погибли в угольной «копанке» в неподконрольной украинским властям Чистяково (Торезе). Об сообщили в пресс-службе «МЧС» при группировке «ДНР».



«Сегодня в Торезе по улице 10 лет Октября произошел несчастный случай в горной выработке, <...> оборудование и коммуникации в выработке и на поверхности отсутствуют: не вышли на поверхность двое мужчин. Горноспасатели Тореза обследовали выработку, выявили в 800 метрах от поверхности тела двух погибших: 2003 и 1989 годов рождения», — отмечается в сообщении.



В «МЧС» добавили, что тела были подняты на поверхность и переданы «сотрудникам правоохранительных органов». Привлекалось 30 спасателей и семь единиц техники.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» разрешают на подконтрольных им территориях добывать уголь в так называемых копанках. При украинской власти такой промысел был незаконным. Как правило, условия работы в «копанках» хуже, чем на классических угледобывающих предприятиях.