Министр: Украинский сигнал вскоре будет на 80% неподконтрольного Донбасса

В течение трех месяцев Украина может покрыть сигналом около 80% неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.



«Мы знаем, как доставить сигнал около 80% жителям оккупированных территорий, мы проводили уже эксперименты, и мы это сделаем, и сигнал там будет. В течение трех месяцев мы можем это сделать», — сказал он в эфире программы «Право на владу» в эфире телеканала «1+1» вечером 7 ноября.



Министр также рассказал о государственном телеканале, который планируемся запустить для русскоязычной аудитории на базе иновещания UATV. При этом вещание будет на двух языках — русском и украинском.



«На первом этапе это будет развлекательный информационный канал, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинские и информационное вещание, которое будет государственным вещанием. У нас есть четкое представление как это будет происходить», — сказал Бородянский.

В марте 2017 года на тот момент министр информполитики Юрий Стець заявлял, что 80% территорий Донецкой и Луганской областей покрыты украинским сигналом. Он отмечал, что кроме подконтрольных территорий частично покрыты украинским вещанием и неподконтрольные территории, в частности, Горловка и Донецк.