ОБСЕ: Разведение войск у Петровского состоится 9 ноября

Разведение войск в районе Петровского начнется в субботу, 9 ноября, в 12:00. Об этом говорится в сообщении посла ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Матрина Сайдика.



Уточняется, что ТКГ, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. «Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября, в 12:00 часов по Киевскому времени», — отмечается в сообщении.

Ранее украинская сторона заявила о готовности начать разведение у Петровского в полдень 8 ноября. Сегодня командующий ООС подтвердил готовность к разведению. В свою очередь группировка «ДНР» заявила о готовности начать отвод войск 9 ноября.



Попытка разведения сил у Петровского, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения семидневного режима прекращения огня.