Журналисты рассказали о тайных встречах команды Зеленского с олигархами

Члены команды президента Владимира Зеленского проводили непубличные встречи с украинскими олигархами Игорем Коломойским, Валерием Хорошковским, Артуром Мхитаряном. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».



Журналисты выяснили, что с бизнесменами тайно встречались первый помощник президента Сергей Шефир, Андрей Смирнов, замруководителя Офиса президента Андрей Смирнов, премьер-министр Алексей Гончарук и министр внутренних дел Арсен Аваков.



В частности, они зафиксировали, как поздно вечером 28 октября Шефир встречался Коломойским. Сам помощник Зеленского долго отрицал это, однако позже подтвердил журналистам, что приезжал на служебном авто в офис олигарха.



Сам Коломойский утверждает, что Шефир наведывал бизнес-партнера по «95 кварталу» Тимура Миндича.



Коломойский также рассказал, что периодически встречается с Аваковым на территории МВД. Эти встречи он объяснил старой дружбой и заверил, что ни на какие назначения не влияет.



30 октября журналисты зафиксировали, как автомобиль заместителя Андрея Богдана приехал в офис Валерия Хорошковского. Бизнесмен раньше владел телеканалом «Интер», некоторое время возглавлял СБУ при Януковиче и работал в офисе Николая Азарова. Недавно он вернулся в Украину, откуда выехал в 2012 году.



Также журналисты видели, как 17 сентября из Правительственного дома выходил киевский застройщик Артур Мхитарян. Актер «95 квартала» Мика Фаталов, который сопровождал его, подтвердил, что бизнесмен встречался с премьер-министром Алексеем Гончаруком, чтобы обсудить подготовку к форуму.