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Украинская сторона и «ДНР» готовы начать разведение сил у Петровского 9 ноября

Обновлено
08 ноября 2019, 15:17

Украинская сторона и «ДНР» готовы начать разведение сил у Петровского 9 ноября

Начальник пресс-центра штаба Операции объединенных сил Андрей Агеев подтвердил готовность украинских военных начать разведение сил в районе Петровского и Богдановки в субботу, 9 ноября. 

«Ближе к 12:00 стало известно о заявлении Мартина Сайдика... Командование и военнослужащие ООС готовы к разведению на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское в 12:00 9 ноября», — цитирует Агеева УНИАН.

О готовности к отводу войск 9 ноября также сегодня заявили в группировке «ДНР». Об этом сообщил ДАН, со ссылкой на руководителя «представительства ДНР в СЦКК» Руслана Якубова.

Попытка разведения сил у Петровского, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения семидневного режима прекращения огня.

После этого украинская сторона заявила о готовности начать разведение у Петровского в полдень 8 ноября. Сегодня командующий ООС подтвердил готовность к разведению. В свою очередь группировка «ДНР» заявила о готовности начать отвод войск 9 ноября. В итоге разведение 8 ноября не состоялось, штаб ООС обвинил боевиков в срыве процесса.

Посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что разведение у Петровского состоится завтра, 9 ноября.

ТЕМЫ

Места
Петровское
Организации
Штаб ООС
Прочее
Разведение сторон

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