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Один военный получил ранения за минувшие сутки

09 ноября 2019, 09:07

Один военный получил ранения за минувшие сутки

Один военнослужащий получил ранения в результате обстрелов на Донбассе в пятницу, 8 ноября. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Украинская сторона зафиксировала 11 обстрелов за минувшие сутки.

Боевики открывали огонь из пушек БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались позиции ООС вблизи Водяного, Лебединского, Гнутово, Орехово, Луганского, Золотого, Зайцево и Крымского.

Напомним, что вчера умер в больнице военнослужащий Геннадий Моторин, раненный в результате обстрела 7 ноября.

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