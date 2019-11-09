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Надбавки главы Донетчины в октябре в 5 раз превысили оклад

09 ноября 2019, 10:11

Надбавки главы Донетчины в октябре в 5 раз превысили оклад

В октябре глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заработал 50,7 тысяч грн. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в ДонОГА.

Оклад Кириленко в октябре составил 8000 грн, оклад по воинскому званию — 1480 грн, надбавка за выслугу лет — 3318грн, надбавка за особо важную работу — 8958 грн, надбавка за доступ к гостайне — 1200 грн, премия — 22956 грн и вознаграждение за участие в мероприятиях операции Объединенных сил — 4822грн. Из этой суммы удержано 9933 грн налога и 46 грн военного сбора.

Материальную помощь в должности главы ДонОГА Кириленко не получал.

В 2018 году еще на должности военного прокурора Ужгородского гарнизона Кириленко заработал 450 тысяч грн.

Его жена Алла Кириленко владеет квартирой площадью 93 кв.м., гаражом и земельным участком площадью 72 кв.м в неподконтрольной Горловке. Имущество приобреталось с 2009 по 2013 год.

Согласно декларации, с 2017 года Кириленко принадлежит автомобиль BMW 528i 2015 года выпуска стоимостью 393,5 тысячи грн.

Павел Кириленко был назначен главой ДонОГА 5 июля. Его брат Евгений — «офицер спецслужб» группировки «ДНР». 

Президент Владимир Зеленский во время представления губернатора в Краматорске рассказал, что Павел Кириленко со своим братом не разговаривает из-за политических разногласий. По словам Зеленского, Кириленко покинул неподконтрольную территорию и работает в Украине «с первых дней оккупации».

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