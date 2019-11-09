Глава ЛугОГА уверяет, что мост в «Станице Луганской» выдержит коммунальный транспорт

Через реконструированный мост на КПВВ «Станица Луганская» сможет проезжать только коммунальный транспорт. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью ТСН.



«Скорая помощь сможет проезжать. Мост выдерживает нагрузки или какой-то микроавтобус проезжает свободно», — сказал он.



Официальное открытие моста запланировано к 27 ноября.



В конце июля в Станице Луганской состоялось зеркальное разведение вооруженных сил и средств, что позволило начать реконструкцию моста, разрушенного в 2014 году.



Несмотря на ремонт моста, пункт пропуска «Станица Луганская» останется пешеходным.