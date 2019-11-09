В Польше по запросу РФ задержан доброволец АТО Мазур

На пограничном пункте Дорогуск (Польша) по запросу российской стороны задержан ветеран АТО, сотрудник Секретариата омбудсмена Игорь Мазур. Как сообщил волонтер, член УНА-УНСО Назар Приходько, Мазур ехал на конференцию по приглашению вице-маршала Польши.



В «Движении сопротивления капитуляции», основанном Мазуром, призывают украинские власти содействовать освобождению добровольца.



«Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашему собрату. Но в этой ситуации решительную позицию должно занять наше государство, за свободу, независимость, территориальную целостность которого друг Тополя боролся не один десяток лет», — сказано в сообщении.



Мазура посетил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщил бывший советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.



«"Тополю" задержали по запросу Интерпола и по требованию прокуратуры Российской Федерации за "преступления терроризма", совершенные якобы в Чечне», — написал он в Facebook.



По информации Уполномоченной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, 11 ноября суд в польском городе Холм рассмотрит вопрос об аресте Мазура с целью экстрадиции в РФ.