Министр культуры назвал содержание указа Зеленского о СМИ недоразумением

Правительство не собирается регулировать стандарты новостей, а слова в указе президента Владимира Зеленского о «требованиях и стандартах новостей» является терминологическим недоразумением, заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в Facebook.



«Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества», — отметил Бородянский и подчеркнул, что слова в указе президента о «требованиях и стандартах новостей» являются «терминологическим недоразумением».



В то же время, по его словам, власть собирается ввести понятия «опасная информация», «дезинформация», «недостоверная информация», что «очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможного финансирования некоторых СМИ страной-агрессором».

Указ президента Владимира Зеленского предписывает Кабинету министров до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о регулировании деятельности медиа, который, в частности, будет включать положения о стандартах новостей и борьбе с недостоверной информацией.