СММ ОБСЕ готова к верификации разведения в Петровском

Председатель СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик приветствовал начало разведения сил и средств в районе Петровского Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.



«Мы приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие», — сказал Чевик.



Он также сообщил, что на участок разведения направлены дополнительные патрули СММ.



«Вместе с тем мы также используем стационарные камеры наблюдения и беспилотные летательные аппараты», — отметил глава СММ.



Миссия зафиксировала отход украинских военных и боевиков за обозначенную линию, в связи с чем готова проводить мониторинг и верификацию процесса.

9 ноября в 12:00 украинские военные и боевики начали разведение позиций вблизи Петровского. Стороны уже отводили вооружение на этом участке в рамках соглашения от сентября 2016 года, однако впоследствии вернулись на прежние позиции.



Петровское — последний из трех пилотных участков разведения. До этого стороны зеркально развели позиции в Золотом и Станице Луганской.



Разведение на этих участках и согласование «формулы Штайнмайера» — договоренности от 2016 года — являются условиями встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия). 1 октября стало известно о согласовании сторонами «формулы Штайнмайера», предусматривающую механизм проведения выборов на неподконтрольной Киеву части Донбасса.