Опрос: США и ЕС — в антирейтинге симпатий жителей ОРДЛО

Восемь из десяти опрошенных жителей неподконтрольной властям части Донбасса негативно относятся к США и винят Вашингтон в вооруженном конфликте. Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и «Зеркала недели. Украина», проведенном при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп».



«Описывая свое отношение, оттенок "холодное" выбрали 45,1% респондентов, а "очень холодное" — 32%.», — говорится в материале.



«Хуже всего обстоят дела с отношением к НАТО: от Североатлантического альянса веет холодом на 34,4% опрошенных жителей оккупированной части Донбасса, а на 49,4% — так вообще морозом. Трансатлантическое тепло чувствуют лишь 1,4% респондентов, а жар — 0,9%. Впрочем, каждому седьмому от альянса ни холодно, ни жарко», — отмечают журналисты.



89,2% его участников полностью или частично считают, что США в большей мере несут ответственность за конфликт на Донбассе. По мнению 76,7% респондентов, огромная вина лежит и на Европейском Союзе.



ЕС вызывает «холодное» или «очень холодное» отношение почти у половины опрошенных — 47%. Но ровно столько же респондентов испытывают к Евросоюзу и нейтральные чувства. А вот «теплое» или «очень теплое» отношение ЕС вызывает в целом у 5,7%.



К России тепло относятся 48%, а очень тепло — 36,3%. Нейтральное отношение у 12,5% опрошенных, а холодное и очень холодное — всего у 3,1%.



45,1% назвали свое отношение к Украине нейтральным. У 29,4% опрошенных жителей ОРДЛО Украина вызывает «холодное» или «очень холодное» отношение.



Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года среди 1606 респондентов. 800 человек были опрошены в формате face-to-face в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Погрешность результатов не превышает 3,2%.