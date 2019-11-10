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В «Слуге народа» считают преждевременным обсуждение выборов в Донецке

10 ноября 2019, 13:30

В «Слуге народа» считают преждевременным обсуждение выборов в Донецке

Обсуждение участия партии «Слуга народа» в местных выборах на временно неподконтрольной части Донбасса является преждевременным. Об этом «Новостям Донбасса» заявил заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко.

«Это даже сейчас нельзя обсуждать. Как мы можем там вести деятельность, когда там сейчас нет украинского контроля», — сказал Корниенко в кулуарах съезда партии «Слуга народа».

Также он не видит смысла создания партийных ячеек, которые бы представляли оккупированные города, на подконтрольной властям территории. «В экзиле мы можем много чего сделать, но законодательство даже не предусматривает голосование внутренне перемещенных лиц», — отметил Корниенко.

Он добавил, что «Слуга народа» работает над изменением Избирательного кодекса, чтобы переселенцы смогли голосовать на местных выборах.

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Выборы в Донецке местные выборы

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