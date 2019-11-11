Советник Трампа: Не обещаем вечную военную помощь Украине

Советник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что США не могут обещать вечную военную помощь Украине, поскольку надеется, что конфликт на Донбассе решится мирным путем. Об этом он сказал в эфире CBS News.



Однако, по словам советника, на этом этапе США готовы оказывать помощь Украине.



«Я не собираюсь погружаться в гипотетику о том, что может произойти в будущем. Я надеюсь, что Россия и Украина смогут договориться, и между ними может быть какая-то мирное соглашение», - заявил О'Брайен.



В ответ на вопрос журналистки, намерены ли США и дальше оказывать военную помощь Украине на фоне процедуры импичмента Трампа, советник главы Белого дома отметил: «Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно».



О'Брайен также добавил, что пока администрация Трампа готова оказывать помощь Украине.