Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Советник Трампа: Не обещаем вечную военную помощь Украине

11 ноября 2019, 09:58

Советник Трампа: Не обещаем вечную военную помощь Украине

Советник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что США не могут обещать вечную военную помощь Украине, поскольку надеется, что конфликт на Донбассе решится мирным путем. Об этом он сказал в эфире CBS News.

Однако, по словам советника, на этом этапе США готовы оказывать помощь Украине.

«Я не собираюсь погружаться в гипотетику о том, что может произойти в будущем. Я надеюсь, что Россия и Украина смогут договориться, и между ними может быть какая-то мирное соглашение», - заявил О'Брайен.

В ответ на вопрос журналистки, намерены ли США и дальше оказывать военную помощь Украине на фоне процедуры импичмента Трампа, советник главы Белого дома отметил: «Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно».

О'Брайен также добавил, что пока администрация Трампа готова оказывать помощь Украине.

ТЕМЫ

Прочее
США-Украина помощь Украине
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:26
В Петровском, у которого проходит разведение, живут около 20 человек
08:06
Четыре человека пострадали в ДТП в Горловке
08:06
Беспилотник ОБСЕ был обстрелян над неподконтрольной Луганщиной
23:00
Главные новости Донбасса за неделю
16:46
В Макеевке произошел новый подземный толчок
12:09
Опрос: США и ЕС — в антирейтинге симпатий жителей ОРДЛО
22:50
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
16:07
Опрос: 73% жителей неподконтрольного Донбасса не хотят видеть украинские партии на выборах
14:45
Треть жителей ОРДЛО считают выгодной интеграцию с РФ
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
12:36
67% жителей оккупации готовы участвовать в выборах на Донбассе
12:28
76% жителей оккупации считают, что на Донбассе — внутриукраинский конфликт
12:15
Разведение войск у Петровского началось
12:07
Опрос: Более половины жителей оккупированного Донбасса считают себя украинцами
22:11
В подконтрольном «ДНР» Иловайске ОБСЕ не дали информацию о пострадавшем
все новости
12:04
«Метинвест» Ахметова-Новинского возобновил поставки угля из России
11:25
Рада хочет принять госбюджет на 2020 год уже в четверг
11:25
Экс-командира роты «Айдара» вызвали в СБУ на допрос
10:54
В налоговой предупредили, что кассовые аппараты будут нужны даже ФЛП, которые работают по безналу
10:02
Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабмине
09:58
Советник Трампа: Не обещаем вечную военную помощь Украине
09:28
На Житомирщине застрелили адвоката подозреваемого по делу об убийстве экс-депутата Госдумы
09:26
В Петровском, у которого проходит разведение, живут около 20 человек
08:55
Министр обороны рассказал о ходе разведения у Петровского
08:20
«Динамо» считает поспешными выводы о вине своих болельщиков в расизме на матче с «Шахтером»
08:06
Четыре человека пострадали в ДТП в Горловке
08:06
Беспилотник ОБСЕ был обстрелян над неподконтрольной Луганщиной
23:00
Главные новости Донбасса за неделю
20:30
«Шахтер» призвал остановить расизм на стадионах Украины
20:08
Глава «Слуги народа» скептически отнесся к результатам опроса в ОРДЛО
все новости
ВИДЕО
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
09 ноября, 22:50
Ляшко и Герус подрались в аэропорту «Борисполь» ►
06 ноября, 22:13
Как живут семьи погибших в АТО ►
06 ноября, 15:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция