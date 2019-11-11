Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров. Соответствующий указ был обнародован на сайте главы государства.



Следующим указом Зеленский назначил на освободившуюся должность Алексея Перевезенцева. В документе отмечено, что Перевезенцев назначен вне штата.



Ранее Алексей Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли, до этого был директором юридического департамента в том же министерстве. Параллельно 2015-2016 годах занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.



Андрей Герус также является депутатом Верховной Рады от фракции «Слуги народа», возглавляет комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

На прошлой неделе между бывшим нардепом Олегом Ляшко и Андреем Герусом произошла драка. Полиция открыла уголовное производство.