В налоговой предупредили, что кассовые аппараты будут нужны даже ФЛП, которые работают по безналу

Согласно принятыми Верховной Радой законами применять кассовые аппараты придется даже тем физическим лицам-предпринимателям, которые не работают с наличными. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в эфире «24 канала».



«Что касается третьей группы: да, действительно, на сегодняшний день, по тем нормам, которые есть в законе в случае перечисления с банковского счета на банковский счет нужно применять РРО (регистратор расчетных операций, кассовый аппарат — прим.)», — сказал Верланов.



Как отмечает hromadske, это означает, что с 2021 кассовые аппараты должны будут использовать не только ФЛП, которые занимаются торговлей или предоставлением услуг вроде гостиничных или ресторанных, но и ФЛП, работающие, например, в сфере IT. Ранее, при разработке и принятии этих законов? в парламенте сообщали, что обязательное использование кассовых аппаратов введут исключительно для ФЛП, которые работают с наличными.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал законы о применении кассовых аппаратов в сферах торговли, питания и услуг, а также о детенизации расчетов в сфере торговли.



Законами вводится обязательность использования РРО физическими лицами-предпринимателями, работающими в сферах торговли и питания. Вместе с тем, таким ФЛП и другим предпринимателям позволят использовать бесплатные аналоги кассовых аппаратов в виде приложений на смартфоны, планшеты и компьютеры.



Отмечается, что законы направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов, «серого» товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями.



Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, уверяя, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.