«Метинвест» Ахметова-Новинского возобновил поставки угля из России

Авдеевский коксохимический завод холдинга «Метинвест» получил согласование на поставки угля от российской компании «Северсталь менеджмент». Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные Министерства экономического развития Российской Федерации.



Так, в ноябре 2019 года «Северсталь менеджмент» поставит украинскому предприятию три вида угольного концентрата производства компании «Воркутауголь» общим объемом 70 тысяч тонн.



Из них 10 тысяч тонн угля марки ГЖО, 30 тысяч тонн - марки 1Ж и 30 тысяч тонн - марки 2Ж.



В последний раз подобный импорт осуществлялся в начале лета этого года.



Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.