Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ задержала мошенника, который оформлял соцвыплаты на боевиков «Л/ДНР» и умерших

11 ноября 2019, 14:47

СБУ задержала мошенника, который оформлял соцвыплаты на боевиков «Л/ДНР» и умерших

В Харьковской области Служба безопасности Украины обнаружила группу мошенников, которые оформляли соцвыплаты на боевиков «Л/ДНР» и умерших. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Организовал противоправную схему переселенец из Луганщины, который длительное время проживает в Харькове. За денежное вознаграждение делец предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной социальной помощи», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, подозреваемый оформлял документы на жителей непоконтрольных территорий при содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений.

Во время восьми обысков по местам жительства фигурантов дела изъято более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.

Организатору противоправной схемы сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия для выяснения реальных масштабов сделки и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

ТЕМЫ

Организации
СБУ
Прочее
соцвыплаты
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:24
Разведение войск у Петровского завершилось
09:26
В Петровском, у которого проходит разведение, живут около 20 человек
08:06
Четыре человека пострадали в ДТП в Горловке
08:06
Беспилотник ОБСЕ был обстрелян над неподконтрольной Луганщиной
23:00
Главные новости Донбасса за неделю
16:46
В Макеевке произошел новый подземный толчок
12:09
Опрос: США и ЕС — в антирейтинге симпатий жителей ОРДЛО
22:50
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
16:07
Опрос: 73% жителей неподконтрольного Донбасса не хотят видеть украинские партии на выборах
14:45
Треть жителей ОРДЛО считают выгодной интеграцию с РФ
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
12:36
67% жителей оккупации готовы участвовать в выборах на Донбассе
12:28
76% жителей оккупации считают, что на Донбассе — внутриукраинский конфликт
12:15
Разведение войск у Петровского началось
12:07
Опрос: Более половины жителей оккупированного Донбасса считают себя украинцами
все новости
15:45
Компания Ахметова закрывает сеть «Брусничка» из-за военных действий на Донбассе и долгов
15:24
Разведение войск у Петровского завершилось
15:14
У Путина допустили проведение встречи «нормандской четверки» до конца года
15:12
Заместитель Рябошапки представил нового прокурора Донецкой области
14:52
Посол Франции: Условия для «нормандской» встречи выполнены, но даты пока нет
14:47
СБУ задержала мошенника, который оформлял соцвыплаты на боевиков «Л/ДНР» и умерших
13:52
Премьер-министр пообещал, что количество чиновников на Донбассе не уменьшат
13:35
В Кремле заявили, что дата встречи «нормандской четверки» пока не определена
12:52
Зеленский вынесет вопрос покупки земли иностранцами на всеукраинский референдум
12:27
Игрок «Шахтера» опубликовал фото со средним пальцем и осудил расизм фанатов «Динамо»
12:04
«Метинвест» Ахметова-Новинского возобновил поставки угля из России
11:25
Рада хочет принять госбюджет на 2020 год уже в четверг
11:25
Экс-командира роты «Айдара» вызвали в СБУ на допрос
10:54
В налоговой предупредили, что кассовые аппараты будут нужны даже ФЛП, которые работают по безналу
10:02
Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабмине
все новости
ВИДЕО
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
09 ноября, 22:50
Ляшко и Герус подрались в аэропорту «Борисполь» ►
06 ноября, 22:13
Как живут семьи погибших в АТО ►
06 ноября, 15:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция