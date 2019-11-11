СБУ задержала мошенника, который оформлял соцвыплаты на боевиков «Л/ДНР» и умерших

В Харьковской области Служба безопасности Украины обнаружила группу мошенников, которые оформляли соцвыплаты на боевиков «Л/ДНР» и умерших. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Организовал противоправную схему переселенец из Луганщины, который длительное время проживает в Харькове. За денежное вознаграждение делец предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной социальной помощи», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, подозреваемый оформлял документы на жителей непоконтрольных территорий при содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений.



Во время восьми обысков по местам жительства фигурантов дела изъято более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.



Организатору противоправной схемы сообщено о подозрении.



Продолжаются следственные действия для выяснения реальных масштабов сделки и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.