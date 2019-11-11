Заместитель Рябошапки представил нового прокурора Донецкой области

Новым прокурором Донецкой области назначен Евгений Белоусов. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.



Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов отметил, что от нового главы ожидается особое внимание расследованию и документированию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта – для формирования прочной доказательной базы для Международного уголовного суда и национальных судов.



В свою очередь Белоусов обозначил приоритетные направления своей работы: «Военные преступления, преступления против жизни, против национальной безопасности. Конечно, не останутся без внимания коррупционные преступления, преступления в экономической, бюджетной и земельной сферах».



Евгений Белоусов родился 31 марта 1984 года в Белой Церкви Киевской области. Работает в органах прокуратуры с 2010 года. С августа 2018 работал в должности первого заместителя военного прокурора Объединенных сил.



До этого прокуратуру Донецкой области возглавлял Евгений Бондаренко, которого генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил в сентябре этого года.