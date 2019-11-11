Компания Ахметова закрывает сеть «Брусничка» из-за военных действий на Донбассе и долгов

Компания «Украинский ритейл», входящая в группу SCM Рината Ахметова, закрывает свою сеть супермаркетов «Брусничка» из-за военных действий на Донбассе и долга, который в целом превысил 1 млрд гривен. Об этом в интервью изданию «Новое время» рассказал генеральный директор «Украинского ритейла» Евгений Хворостянко.



Процедура банкротства и ликвидации компании началась в октябре этого года.



«С момента начала военного конфликта в Донбассе "Украинский ритейл" лишился 53 магазинов, оставшиеся на неподконтрольной территории. Это были крупнейшие магазины в сети "Брусничка", приносили 80% всей прибыли», - рассказал он.



«Брусничка» - это вторая украинская сеть после «Амстора» Вадима Новинского, которая закрывается после начала войны в Донбассе.



В 2007 году компания открыла свои первые магазины в Донецке, после чего начала выходить в другие регионы страны. Через четыре года сеть насчитывала 78 магазинов в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Еще через три года, в 2014 году, - 135 магазинов.



Проблемы у ритейлеров начались после начала военных действий на востоке страны. Сеть переехала в Днепр и попыталась развиваться оттуда.



«Последствия потери ключевых активов на Донбассе оказались критическими для бизнеса и не оставили выбора менеджмента "Украинский Ритейл", в результате чего было принято решение о выходе компании с рынка», - уточнил он.



Кроме военных действий, тяжелое положение «Брусничка» усилили долги, общая сумма которых превышает 1 млрд гривен. Банкам компания должна около 186 млн гривен, сотрудникам – 6,5 млн гривенн, а поставщикам - 652 млн гривен.



Балансовая стоимость активов Украинский ритейла составляет около 223 млн гривен.