В «ДНР» пригрозили вернуться на участок разведения в Петровском, если там будет Нацгвардия или полиция

В группировке «ДНР» заявили, что в случае размещения на участке разведения Богдановка-Петровское в Донецкой области украинской полиции или Нацгвардии, в эту зону будут введены подразделения «МВД ДНР». Соответствующее «постановление» принял так называемый народный совет «ДНР».



При этом в группировке отметили, что дальнейшее разведение сил и средств станет неосуществимым до вывода сил Украины из Петровского.

Сегодня в полдень, 11 ноября, завершилось разведение сил и средств на участке Богдановка-Петровское в Донецкой области. Завтра, 12 ноября, после 12:00 начинается разминирование этого участка разведения.