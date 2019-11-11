На Донбассе сегодня ранили военного

Один военнослужащий получил ранения в результате обстрелов на Донбассе с начала суток. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.



С полуночи и по состоянию на 18:00 украинская сторона зафиксировала 7 нарушений режима «тишины».



Боевики открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Под обстрелами оказались позиции ООС вблизи Луганского, Пивденного, Гнутово, Верхнеторецкого и Богдановки (за пределами участка разведения).